Plumb Alley Day

Thousands attended Plumb Alley Day in Abingdon, Virginia, in 2015. The event, originally scheduled for Aug. 29 of this year, has been canceled due to COVID-19 concerns.

 WCN File Photo

Abingdon’s annual Plumb Alley Day, a one-day festival featuring food, music, yard sales, vendors and more, has been canceled this year.

Plumb Alley Day, sponsored by the Abingdon Kiwanis Club, was originally scheduled for Aug. 29. The event has been canceled due to “continued concerns regarding the COVID-19 virus,” according to an announcement from Abingdon Kiwanis.

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