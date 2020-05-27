...VERY HEAVY RAINFALL COULD LEAD TO FLASH FLOODING LATE THIS
AFTERNOON INTO TONIGHT...
.A TROPICAL LOW PRESSURE SYSTEM WILL CONTINUE TO DRIFT NORTHWARD
FROM COASTAL SOUTH CAROLINA THIS AFTERNOON, RADIATING DEEP
MOISTURE ACROSS THE CENTRAL APPALACHIANS AND THE LOWER MID-
ATLANTIC. RAINFALL IS ALREADY OVERSPREADING THE AREA, AND WILL
INCREASE IN BOTH COVERAGE AND INTENSITY AS THE AFTERNOON
PROGRESSES INTO EVENING. HEAVIEST RAINFALL IS EXPECTED FROM THE
PIEDMONT OF NORTHERN NORTH CAROLINA THROUGH THE SPINE OF THE BLUE
RIDGE SOUTH OF ROANOKE, AREAS WITH SOILS STILL SATURATED FROM
HEAVY RAINFALL WITHIN THE PREVIOUS WEEK.
...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT THROUGH LATE TONIGHT...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN BLACKSBURG HAS EXPANDED THE
* FLASH FLOOD WATCH TO INCLUDE PORTIONS OF NORTHWEST NORTH
CAROLINA, SOUTHWEST VIRGINIA, AND SOUTHEAST WEST VIRGINIA,
INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN NORTHWEST NORTH CAROLINA,
ALLEGHANY NC, ASHE, AND WILKES. IN SOUTHWEST VIRGINIA, BLAND,
GILES, GRAYSON, PULASKI, SMYTH, TAZEWELL, AND WYTHE. IN
SOUTHEAST WEST VIRGINIA, EASTERN GREENBRIER, MERCER, MONROE,
SUMMERS, AND WESTERN GREENBRIER.
* THROUGH LATE TONIGHT
* RAIN WILL INCREASE IN BOTH COVERAGE AND INTENSITY THIS
AFTERNOON, WITH HEAVY DOWNPOURS EXPECTED DURING THE EVENING.
ONE TO THREE INCHES OF RAIN IS EXPECTED THROUGH LATE TONIGHT,
WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS, ESPECIALLY ALONG THE CREST OF THE
BLUE RIDGE, WHERE FIVE INCHES IS POSSIBLE IN SPOTS. THIS RAIN
FALLING ON ALREADY SATURATED GROUND COULD PRODUCE FLASH
FLOODING.
* FLASH FLOODING ALONG CREEKS AND STREAMS, AS WELL AS URBAN AREAS
WILL BE POSSIBLE THIS EVENING INTO TONIGHT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
REMEMBER...TURN AROUND...DON'T DROWN!
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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