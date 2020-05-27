WASHINGTON COUNTY FACILITIES COMMITTEE - CANCELED: The meeting scheduled for Wednesday, May 27, has been canceled.

WASHINGTON COUNTY PARK AUTHORITY: Abingdon, Va. Thursday, May 28, 6-8 p.m., Shelter #1, Washington County Park, 19482 County Park Road. Call 276-525-1380.

ABINGDON PLANNING COMMISSION: Abingdon, Va. Monday, June 1, 5:30 p.m., Council Chambers, Second Floor, Municipal Building, 133 W. Main St. Visit abingdon-va.gov.

WASHINGTON COUNTY ECONOMIC DEVELOPMENT COMMITTEE - CANCELED: The meeting scheduled for Wednesday, June 3, has been canceled.

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