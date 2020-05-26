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No one was injured in a shooting that took place at the Royal Inn in Marion late Monday afternoon.

Marion Police Det. Sgt. Wes Thomas said officers responded to the South Main Street hotel just before 5 p.m. after they received reports of a drive by shooting.

When officers arrived they discovered that several rounds had been fired into one of the hotel rooms, Thomas said. Witnesses reported seeing a small SUV flee the scene in an unknown direction of travel.

The targeted hotel room was vacant at the time of the shooting, Thomas said.

Investigators are following a few leads and reviewing surveillance footage from three locations to try to identify the shooter.

Anyone with information on the incident is asked to contact Thomas or Det. Brian Sexton at 276-783-8145.

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