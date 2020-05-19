Holly Atkins and Gary Gillman have been elected to serve on the Wytheville Town Council.

According to the Virginia Board of elections, Atkins garnered the most votes with 508 votes or 34 percent. Gillman received 29 percent of the vote with 432 votes.

Candidate David Kause received 280 votes or 19 percent and Charlie Lester received 240 votes or 16 percent.

In Rural Retreat, incumbents Peggy Hash, Michael Duncan and Sean Viars were running unopposed. Duncan received 82 votes or 34 percent, Hash received 73 votes or 30 percent and Viars received 67 votes or 28 percent.

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