...AREAS OF DENSE FOG TO AGAIN HAMPER TRAVEL THIS MORNING...
ONCE AGAIN THIS MORNING, AREAS OF DENSE FOG HAVE DEVELOPED ACROSS
MUCH OF WESTERN AND SOUTHWESTERN VIRGINIA INTO THE HIGHER TERRAIN
OF NORTHWEST NORTH CAROLINA. WHILE VISIBILITIES ARE HIGHLY
VARIABLE WITHIN THESE REGIONS FROM VALLEYS TO MOUNTAIN TOPS AND
RIDGES, THERE ARE SIGNIFICANT AREAS WITH VISIBILITIES OF 1/2 MILE
OR LESS THROUGHOUT THE ALLEGHANY HIGHLANDS, GREENBRIER VALLEY,
NEW RIVER VALLEY AND THE NORTHWEST NORTH CAROLINA MOUNTAINS AND
IMMEDIATE FOOTHILLS. FOG IS PARTICULARLY PROBLEMATIC ALONG THE
INTERSTATE 81 CORRIDOR FROM MARION EASTWARD TO CHRISTIANSBURG, AND
FROM DALEVILLE TO LEXINGTON GOING NORTHEAST ALONG INTERSTATE 81.
IN ADDITION, FOG IS INCREASING ALONG THE INTERSTATE 77 CORRIDOR
FROM WYTHEVILLE SOUTHWARD TO THE NORTH CAROLINA BORDER. FOG WILL
BECOME EVEN MORE WIDESPREAD AND DENSE THROUGH DAYBREAK, THEN BEGIN
TO DISSIPATE QUICKLY AFTER 8 AM EDT.
USE EXTREME CAUTION IF TRAVELING THROUGHOUT THIS REGION THIS
MORNING. BE PREPARED FOR RAPID VARIATIONS IN VISIBILITY FROM ONE
LOCATION TO ANOTHER. IN AREAS OF DENSE FOG, REDUCE SPEED, USE LOW
BEAM HEADLIGHTS, AND ALLOW EXTRA DISTANCE BETWEEN YOU AND THE
VEHICLE IN FRONT OF YOU.
...DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN BLACKSBURG HAS ISSUED A DENSE FOG
ADVISORY, WHICH IS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING.
* VISIBILITIES...AS LOW AS 1/4 MILE TO 0 MILES.
* TIMING...THROUGH 9 AM EDT THIS MORNING.
* IMPACTS...SEVERELY REDUCED VISIBILITY CREATING HAZARD TRAVEL
CONDITIONS.
* LOCATIONS...NORTHWEST NORTH CAROLINA MOUNTAINS AND FOOTHILLS,
SOUTHWEST VIRGINIA, WEST CENTRAL VIRGINIA, AND SOUTHEAST WEST
VIRGINIA, INCLUDING THE GREENBRIER VALLEY, NEW RIVER VALLEY,
SOUTHERN SHENANDOAH VALLEY, AND THE ALLEGHANY HIGHLANDS.
* HAZARDS...DENSE FOG.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A DENSE FOG ADVISORY MEANS VISIBILITIES WILL FREQUENTLY BE
REDUCED TO LESS THAN ONE QUARTER MILE. IF DRIVING...SLOW DOWN...
USE YOUR HEADLIGHTS...AND LEAVE PLENTY OF DISTANCE AHEAD OF YOU.
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