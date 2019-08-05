Police lights

Smyth County Sheriff Chip Shuler put to rest misinformation circulating on social media about a Sunday night active shooter incident in Rich Valley.

Shuler said Monday afternoon that deputies responded to the area on Ridge Road Sunday night, where shots had been fired, but that no one had been harmed or threatened during the incident.

The subject, a man who is not being identified, was taken into custody and transported to a mental health treatment facility.  

Shuler said the shots are believed to have been fired into the air or into the ground.

The

The man was charged with misdemeanor reckless handling of a firearm.

Shuler said because the incident is a mental health-related situation, further information is not being released.

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