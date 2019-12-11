Abingdon Blotter: Nov. 25-Dec. 2, 2019
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|11/27/2019 09:55:45 EST
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|GENERAL ALERT
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|TRAFFIC STOP
|825 CUMMINGS ST
|12/01/2019 17:22:06 EST
|TRAFFIC STOP
|HUTTON ST
|12/01/2019 17:26:36 EST
|TRAFFIC STOP
|700 E MAIN ST
|12/01/2019 20:54:27 EST
|TRAFFIC STOP
|1800 INTERSTATE 81 NB
|12/01/2019 21:22:38 EST
|TRAFFIC STOP
|E MAIN ST
|12/01/2019 23:37:34 EST
|TRAFFIC STOP
|319 FALLS DR
|12/02/2019 06:30:52 EST
|TRAFFIC STOP
|602 CUMMINGS ST
|12/02/2019 13:44:14 EST
|TRAFFIC STOP
|668 W MAIN ST
|12/02/2019 16:06:03 EST
|TRAFFIC STOP
|297 STANLEY ST
|12/02/2019 17:11:19 EST
|TRAFFIC STOP
|300 W MAIN
|12/01/2019 14:37:30 EST
|TRESPASS
|1175 WILLOW RUN DR
|12/01/2019 21:36:43 EST
|UNKNOWN PROBLEM
|737 CUMMINGS ST
|11/27/2019 10:36:39 EST
|Walk-In
|425 W MAIN ST
|12/02/2019 11:44:56 EST
|Walk-In
|425 W MAIN ST
|12/02/2019 13:36:04 EST
|Walk-In
|425 W MAIN ST
|11/25/2019 20:20:04 EST
|WALK-THRU
|151 COOK ST
|11/26/2019 19:38:22 EST
|WALK-THRU
|308 TOWNE CENTRE DR
|11/26/2019 19:45:57 EST
|WALK-THRU
|344 TOWNE CENTRE DR
|11/27/2019 09:48:09 EST
|WALK-THRU
|151 COOK ST
|11/28/2019 10:38:31 EST
|WALK-THRU
|482 BRADLEY ST
|11/29/2019 20:34:58 EST
|WALK-THRU
|151 COOK ST
|11/29/2019 20:51:24 EST
|WALK-THRU
|308 TOWNE CENTRE DR
|11/29/2019 21:04:26 EST
|WALK-THRU
|344 TOWNE CENTRE DR
|11/29/2019 21:19:47 EST
|WALK-THRU
|356 TOWNE CENTER DR
|11/29/2019 21:21:24 EST
|WALK-THRU
|372 TOWN CENTRE DR
|11/29/2019 21:27:08 EST
|WALK-THRU
|380 TOWNE CENTRE DR
|11/29/2019 22:14:02 EST
|WALK-THRU
|845 VILLAGE BLVD
|11/30/2019 23:40:31 EST
|WALK-THRU
|16032 Fifteen Mile Blvd
|12/02/2019 15:52:26 EST
|WALK-THRU
|300 STANLEY ST
|12/02/2019 21:33:53 EST
|WALK-THRU
|466 CUMMINGS ST
|11/26/2019 11:30:00 EST
|WELFARE CHECK
|148 HILL DR
|11/27/2019 05:56:17 EST
|WELFARE CHECK
|601 WYNDALE RD
|11/27/2019 19:53:48 EST
|WELFARE CHECK
|15372 WHITES MILL RD
|11/29/2019 14:47:05 EST
|WELFARE CHECK
|517 NICHOLAS ST
|11/29/2019 23:32:41 EST
|WELFARE CHECK
|HILLVIEW DR
|11/30/2019 10:06:39 EST
|WELFARE CHECK
|266 SENIOR DR
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