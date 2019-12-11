Abingdon Blotter: Nov. 25-Dec. 2, 2019

Calls made by the Abingdon Police Department from Nov. 25-Dec. 2, 2019.

Received Description Address
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