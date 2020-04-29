...HEAVY RAINFALL EXPECTED THIS EVENING AND TONIGHT...
.A DEEP AREA OF LOW PRESSURE WILL MOVE SLOWLY FROM THE MIDWEST
INTO THE OHIO VALLEY THROUGH THURSDAY. A NARROW, YET STRONG LINE
OF THUNDERSTORMS WITH VERY HEAVY RAINFALL IS EXPECTED TO MOVE
ACROSS THE ENTIRE AREA FROM WEST TO EAST DURING THE OVERNIGHT
HOURS. TOTAL RAINFALL AMOUNTS ARE 2-3 INCHES ALONG AND NEAR THE
BLUE RIDGE TO GENERALLY 1.5 TO 2 INCHES ELSEWHERE. THE GROUND
ACROSS THE REGION IS SATURATED FROM RECENT RAINFALL. IN
ADDITION TO HEAVY RAINFALL TO FLOODING OF AREA CREEKS, STREAMS,
AND RIVERS, HEAVY RAIN RATES DURING A PERIOD OF SHORT DURATION
COULD CAUSE FLASH FLOODING.
...FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 7 PM EDT THIS EVENING
THROUGH THURSDAY MORNING...
THE FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF NORTH CAROLINA, SOUTHWEST VIRGINIA, AND SOUTHEAST
WEST VIRGINIA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN NORTH
CAROLINA, ALLEGHANY NC, ASHE, SURRY, WATAUGA, AND WILKES. IN
SOUTHWEST VIRGINIA, BLAND, CARROLL, GRAYSON, SMYTH, TAZEWELL,
AND WYTHE. IN SOUTHEAST WEST VIRGINIA, MERCER.
* FROM 7 PM EDT THIS EVENING THROUGH THURSDAY MORNING
* SCATTERED SHOWERS AND THUNDERSTORMS DEVELOPING THIS AFTERNOON
WILL SPREAD NORTHEAST DURING THE EVENING. LOCALLY HEAVY RAINFALL
IS POSSIBLE. THEN OVERNIGHT, A LINE OF THUNDERSTORMS WITH VERY
HEAVY RAINFALL WILL CROSS THE AREA FROM WEST TO EAST. TOTAL
RAINFALL AMOUNTS OF 2 TO 3 INCHES, WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS
COULD RESULT IN FLOODING AND/OR FLASH FLOODING.
* FLASH FLOODING WILL BE POSSIBLE IN AREAS OF HEAVY RAINFALL,
ESPECIALLY IN STEEP MOUNTAINOUS TERRAIN. CREEKS, STREAMS,
RIVERS, AND LOW-LYING NORMALLY FLOOD PRONE AREAS WILL BE SUBJECT
TO FLOODING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON
CURRENT FORECASTS.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE ALERT FOR POSSIBLE
FLOOD WARNINGS. THOSE LIVING IN AREAS PRONE TO FLOODING SHOULD BE
PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLOODING DEVELOP.
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